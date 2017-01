Ambositra : De l’eau potable et une nouvelle école pour Amboniarivo

A l’instar des communes étant situées dans les zones dites enclavées, la commune de Tsarasaotra connaît un problème d’adduction d’eau. Une situation précaire amplifiée par le mauvais état des infrastructures comme les écoles. La dotation en infrastructures qui s’est récemment déroulée tombe dans ce cas à point nommé. Initiative citoyenne, d’un natif de la région John Randriamampiherika, cette action a pu permettre de ramener l’eau potable dans les foyers des habitants d’un côté, mais également et surtout, va aider à doter les enfants de ladite commune dans leur éducation de l’autre. Ainsi, cinq bornes-fontaines et un bâtiment doté de quatre salles de classe ont été donnéq à la population d’Amboniarivo, et ce afin d’améliorer leurs conditions de vie. Des infrastructures « d’une valeur de 10 millions d’ariary provenant de donateurs natifs de la commune et dont environ 1% seulement provenaient de la caisse de la commune » selon les explications de John Randriamampiherika. Saluée par les habitants, notamment par le président du « fokontany » d’Amboniarivo, cette initiative permettrait d’alléger les difficultés endurées par la population durant leur vie quotidienne.

Recueillis par José Belalahy