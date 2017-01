CENHOSOA : Le service de néonatalogie et de pédiatrie doté de deux couveuses

Avec l’arrivée de ces deux couveuses, le service de pédiatrie et de néonatalogie du centre hospitalier de Soavinandriana dispose de 4 incubateurs (couveuses) fonctionnelles.

Prenant en charge « la santé des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans », le service de pédiatrie et de néonatalogie du Centre Hospitalier de Soavinandriana garantit la santé d’environ « mille patients » par an. Une responsabilité que ledit service tente courageusement d’assurer avec les matériels du bord. Ces derniers étant peu nombreux par rapport aux résultats attendus aussi bien par les patients et leurs familles mais surtout par rapport aux challenges entrepris par les responsables. Pour ne citer qu’une illustration, le service de pédiatrie et de néonatalogie du CENHOSOA « ne disposait que de deux incubateurs fonctionnels depuis tout ce temps » d’après son Directeur Général, le Gal Rakoto Fanomezantsoa Andriamparany. Des lacunes qui ont longtemps handicapé le centre et qui ont toujours eu des conséquences considérables sur la santé des patients. Le don de matériels à savoir : deux couveuses, deux aspirateurs de mucosités, deux appareils pour aérosol et une pousse seringue, effectué par la société Galana en collaboration avec DHL et Pharmadiff auprès de ce service dans la matinée d’hier tombe dans ce cas à point nommé. Ce que le Gal Rakoto Rafanomezantsoa a tenu à rappeler selon lequel « la prise en main des enfants et l’amélioration de la qualité des soins, surtout des nouveau-nés prématurés, nécessitent de bons équipements ». Avant d’ajouter que « ceux dont le service disposent actuellement commencent à prendre de l’âge ».

5 ar. Entrant dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de Galana, cette action communautaire « est la suite de 6 ans d’œuvres sociales » d’après Denise Razananirina, responsable boutique. Et serait une façon pour les responsables de cet intérêt financier de participer de façon active. A cette responsable également d’ajouter que la donation a été réalisée grâce « aux 5 ariary déduits de chaque litre de carburant vendu durant le dernier trimestre de 2016 ». Une initiative se consacrant surtout « à la santé des enfants et dont les clients ont pris part indirectement » d’après toujours Denise Razananirina.

Formation. Achetés en Chine et acheminés gratuitement par DHL à Madagascar, ces matériels ont été distribués par Pharmadiff. Et dans le but d’assurer une utilisation efficiente et efficace de ceux-ci, des techniciens de l’entreprise distributrice vont former les personnels du service de pédiatrie et de néonatalogie du CENHOSOA. Avec ces successions de dons, les cadeaux à l’occasion des fêtes (125e anniversaire, nativité et nouvel an) semblent continuer au CENHOSOA.

José Belalahy