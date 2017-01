ONN : Une tonne de farines enrichies pour la population d’Androhibe

La malnutrition est préoccupante dans la Grande Ile, en particulier dans la capitale malgache. Une situation qui touche en particulier les enfants de moins de cinq ans et les femmes allaitantes. Ce qui est grave étant donné le fait que les enfants constituent l’avenir du Pays. Des actions de lutte contre ce fléau ont déjà été initiées depuis le mois de décembre dernier. En effet, « l’Ambassade de l’Afrique du Sud a octroyé des dons de financement afin de lutter contre ce fléau » d’après le Coordonnateur Nationale de l’Office Nationale de la Nutrition (ONN), Raveloharison Ambinintsoa Andriamboahangy. Une aide qui viendrait à la suite de la demande du gouvernement malgache auprès de l’Ambassade de l’Afrique du Sud d’après Vuyelwa Dlomo Maud. La remise de dons à des familles nécessiteuses du quartier d’Amdrohibe qui s’est effectuée hier après-midi entre dans le cadre de ces dons émanant de l’Afrique du Sud. Effectuée de concert par l’Office National de la Nutrition et l’Ambassade de l’Afrique du Sud, elle constitue un appui aux familles en difficultés de ce quartier et de ses alentours.

Enfants et mères allaitantes. Constitué par une tonne de farines enrichies et 48 boîtes de pâtes d’arachides, l’appui social comprenait également une formation axée sur « comment cuire de façon nutritive les aliments ». Une occasion pour deux organismes d’aider le plus les enfants de moins de cinq ans et les mères allaitantes. Ces derniers étant le centre d’intérêt de cette action qui va « être étendue dans les autres régions » d’après toujours le coordonnateur national de l’ONN, Ambinintsoa Raveloarison. Et comme l’a affirmé l’Ambassadrice de l’Afrique du Sud Vuyelwa Dlomo Maud « les enfants constituent l’avenir de ce pays », accentuer la lutte contre la malnutrition dans la Grande Ile devrait être une priorité pour tous les acteurs de la vie publique.

José Belalahy