Retraite à 65 ans : Refus catégorique du ministre de la Fonction publique

L’âge de la retraite a été maintenu à 60 ans pour les fonctionnaires. Ceux qui veulent rester peuvent demander un maintien de un an renouvelable. A condition que leur demande soit acceptée.

« Les techniciens du ministère des Finances et du Budget ont avancé cette idée de prolonger la retraite des fonctionnaires jusqu’à l’âge de 65 ans. Mais je m’y suis tout de suite opposé. Il faut donner place aux jeunes, assurer la relève ». C’est ce qu’a déclaré Maharante Jean de Dieu, ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales, hier, lors d’un point de presse. Un refus catégorique face au projet de porter l’âge de la retraite à 65 ans. Selon toujours le ministre de la Fonction Publique, l’âge de la retraite pour les agents de l’Etat a été maintenu à 60 ans. « C’est ce qui a décidé lors du Conseil des ministres d’hier », explique le ministre. Avant de continuer que les fonctionnaires qui veulent encore rester ont le droit de demander un maintien d’un an renouvelable. Ce qui peut porter l’âge de la retraite à 62 ans. Toutefois, le ministre de souligner que la demande de maintien doit se faire un an avant la fin de l’âge de la retraite, c’est-à-dire avant les 60 ans, puis, adressée au secrétaire général des différents ministères. « C’est au SG après de décider s’il est nécessaire de valider la demande, ou non ». Et lui de préciser également que ceux qui sont en situation de maintien seront amenés à verser leurs cotisations.

Traitement égalitaire. Par ailleurs, le numéro un de la Fonction publique a parlé d’une circulaire à envoyer au niveau de tous les départements ministériels et les différentes institutions, indiquant les modalités à suivre pour ce prolongement au choix. Cette décision quant au maintien de l’âge de la retraite à 60 ans et au prolongement au choix a déjà pris effet dès le début de ce mois, selon toujours les explications. Il a également mis un mot sur le secteur privé, en sollicitant l’existence d’un traitement égalitaire entre les employés du public et du privé. « Tout le monde devrait être traité sur un pied d’égalité. Les employés du secteur privé devraient donc être en mesure de réclamer les pensions de retraite mensuelles, mais non pas tous les trois mois », s’exclame Maharante Jean de Dieu. Bref, pour ce qui est de prolonger l’âge de la retraite à 65 ans, le ministre de conclure qu’une telle décision doit être prise à l’issue d’un débat social et/ou politique d’envergure nationale.

Arnaud R.