Recul de l’âge à la retraite : Le SG du MFB s’explique

Beaucoup d’encre ont coulé suite au projet de recul de l’âge de la retraite à 65 ans. Ainsi, Alexandre Randrianasolo, Secrétaire Général du Ministère des Finances et du Budget a tenu à apporter quelques précisions concernant la situation. « La modification de l’admission de l’âge de la retraite ne peut être opérée qu’à travers une loi » a-t-il fait savoir. Avant d’ajouter qu’ « aucune décision concernant l’âge d’admission à la retraite n’a été prise ni en conseil des ministres, ni en conseil du gouvernement ». Une façon à ce haut fonctionnaire d’affirmer le maintient de l’âge de la retraite à 60 ans.

Pensions. Selon Alexandre Randrianasolo « les seules décisions ayant sorti lors du dernier conseil des ministres concernent en partie la hausse des pensions des agents non encadrés de l’Etat, des fonctionnaires et des militaires ». Entrant dans la reforme du système des pensions à Madagascar, les cotisations dans la Caisse de prévention de retraite (CPR) ainsi que celles sur la Retraite civile et militaire (CRCM) des agents en service ainsi que de ceux qui optent pour un maintien vont connaître des hausses. Ainsi et pour les deux caisses, les cotisations sont passées à 5% pour les parts individuelles et à 19 % pour les parts patronales.

José Belalahy