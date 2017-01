Recrutement de paramédicaux : 2 805 candidats en lice au concours national

300 postes de paramédicaux sont à pourvoir dans la fonction publique, cette année. Une seconde vague de recrutement, destinée aux sortants des écoles et instituts privés de formation de paramédicaux.

Quelque 150 infirmiers, 110 sages-femmes et 40 techniciens de laboratoires seront recrutés à l’issue du concours national qui se tient actuellement (18 et 19 janvier 2017) dans les Facultés de médecine des six chefs lieux de province. Les 2 805 candidats en lice, issus de 79 établissements privés habilités dans toute l’île, ont été présélectionnés sur plus de 2 900 inscrits, la centaine de dossiers rejetés n’ayant pas répondu aux critères de présélection, notamment la limite d’âge (21 à 40 ans), les dossiers incomplets, les candidats non titulaires du baccalauréat et ceux ayant obtenu leur diplôme de licence avant l’obtention de l’habilitation par leur établissement de formation.

En deux étapes. Le ministère de la Santé publique, qui organise ce concours national avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, souligne que seuls les candidats ayant obtenu la note de 10/20 seront retenus à l’issue de la première série d’épreuves théoriques et seront autorisés à passer les épreuves pratiques. Une mesure permettant de ne retenir que les meilleurs candidats. On se le rappelle, les candidats n’ont pas été particulièrement brillants lors du précédent concours national de recrutement de paramédicaux destiné aux diplômés des instituts privés, à l’issue duquel seulement quatre candidats ont obtenu la note de 12/20 !

31 mars. Pour ce second recrutement, à l’issue du concours, les futurs admis seront recrutés pour le compte de l’année 2017. Ils rejoindront par la suite leurs postes respectifs, lesquels seront répartis dans les 22 régions de Madagascar, avec en priorité les zones enclavées notamment la région Androy où seront affectés 25 paramédicaux, 25 autres dans l’Anosy, 25 dans le Melaky et autant dans la région Ihorombe. Le reste sera réparti dans les autres régions. Les résultats du concours national sont prévus d’être publiés le 31 mars 2017, d’après les deux co-présidents du concours, Ernestine Zaranivo, de la DIFP (direction des instituts de formation des paramédicaux) et le Pr John Bam Razafindrabe, de la Faculté de Médecine.

Hanitra R.