Protection sociale : Fin de la formation sur les droits des ECD

« Permettre aux employés de Courte Durée (ECD) de connaître leurs droits pour qu’ils en bénéficient les avantages et sensibiliser les employeurs sur l’obligation de les respecter » sont les objectifs fixés par la CNAPS ou Caisse Nationale de Prévoyance Sociale cette année. Des objectifs que ladite caisse a tentés d’atteindre grâce à des formations octroyées aux employeurs et responsables des organismes publics des 22 régions. Et qui se sont terminées dans les régions d’Anosy et d’Androy. Lesdites formations se portant surtout sur la nécessité pour les responsables (les employeurs) de respecter les droits des employés qu’ils soient ECD ou non. Ce qui n’est pas le cas dans différents organismes actuellement. Car outre le fait que de nombreux employés ECD ignorent leurs droits (en plus de recevoir leur salaire), la majeure partie des responsables et des employeurs feignent d’ignorer que les travailleurs ont droit à la protection sociale.

Recueillis par José Belalahy