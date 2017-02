Emploi : 1 500 offres depuis début 2017

Hausse. C’est ce qui définit la situation de l’emploi, des offres, actuellement. En effet, un accroissement de 250 offres d’emploi aurait été enregistré car les statistiques de 2016 ont démontré qu’il y avait eu 1 250 répertoriés. Ce qui n’est plus le cas car depuis le début de l’année 2017, il y a déjà eu 1 500 propositions. Ces dernières sont issues des entreprises d’offshore implantées un peu partout dans la Capitale mais également dans les autres grandes villes du pays. Entre autres, les sociétés de « call center qui ont 3 000 voire 4 000 postes à pourvoir ». Ce sont là les informations recueillies lors de l’ouverture du salon de la 9e édition de la journée de l’emploi et de la formation hier au palais des sports Mahamasina. Se déroulant jusqu’à ce jour, l’évènement est l’opportunité pour les jeunes malgaches (à la recherche de travail ou encore étudiants) d’avoir des informations sur le secteur de l’emploi dans la Grande Île. Notamment, sur les besoins recherchés par les entreprises en termes de compétence, de bagages expérimentales et formationnelles ou encore sur les tendances du marché du travail.

Partenariats. Etant donné la portée du secteur de l’emploi et du travail, le gouvernement malagasy par l’intermédiaire du ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, collabore avec les entreprises privées. Et ce, dans le but de « faciliter l’accès des jeunes au monde professionnel ». Car, de nombreux jeunes malgaches sont actuellement au chômage faute d’employabilité. Les causes étant « l’arrêt précoce des études » ou encore des programmes universitaires et scolaires ne permettant pas directement d’intégrer le fameux monde du travail.

José Belalahy