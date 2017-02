AMCR : Don de deux fauteuils roulants au service de cardiologie de Befelatanana

Le manque de matériels et d’équipement constitue l’un des handicaps majeurs des hôpitaux à Madagascar. Ce manque se répercute sur la qualité des services offerts par le personnel hospitalier à tous les niveaux. C’était justement dans ce cadre que l’A.M.C.R ou Assistance aux Malades du Cœur Madagascar – La Réunion, présidée par Monique Rakotondrazaka a procédé au don de deux fauteuils roulants au service de cardiologie de l’hôpital de Befelatanana le mois de janvier dernier. La cérémonie de remise des dons a été honorée de la présence de Monique Rakotondrazaka (cette dernière s’est déplacée à Madagascar pour l’occasion), du président pour l’antenne Madagascar Hery Raharinosy, des membres du bureau de l’association ainsi que des sympathisants. Saluée par le personnel de l’établissement hospitalier, l’initiative qui va permettre de faciliter la prise en charge de certains patients du service de cardiologie. Entrant dans le cadre d’un partenariat établi entre l’association A.M.C.R et le service de cardiologie de Befelatanana, l’action rejoint l’objectif de l’A.M.C.R qui est d’assister les malades du cœur devant être opérés à l’île de La Réunion. Faut-il toutefois rappeler que ladite assistance se limite aux procédures médicales et administratives, hébergement des accompagnants…

Recueillis par José Belalahy