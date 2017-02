Socio…scopie

La Radio Ciel FM d’Antalaha fête actuellement ses 10 ans d’existence. Et rien de telle que la création d’un site web pour marquer le coup. Une façon également de s’étendre encore plus dans l’univers du multimédia malgré la collaboration déjà existante de ladite radio avec des grandes pointures de la presse audio internationale comme la RFI ou encore Deutsche Welle. L’une des grandes résolutions de cette décennie de présence consiste également dans un partenariat avec We Move Madagascar. Une façon pour les deux parties de partager leurs visions.

Recueillis par José Belalahy