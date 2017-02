Baccalauréat : Mise en place d’une équipe pédagogique

Comme son nom l’indique c’est l’office du baccalauréat qui est chargé de l’organisation de cet examen officiel. Une organisation qui a présenté des failles l’année dernière notamment au niveau des sujets d’examen.

Face à la grogne des enseignants concernant la dernière session du Baccalauréat (en 2016), des rectifications de tir ont été menées par le ministère de l’Education Nationale portant notamment sur l’élaboration des sujets. A cet effet, des responsables dudit ministère ont fait des descentes dans différents établissements scolaires de la capitale et ses limitrophes pour sensibiliser les enseignants sur les nouvelles dispositions prises conjointement par les ministères de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Il s’agit de la mise en place d’une équipe pédagogique composée essentiellement des professeurs des classes terminales. Notons qu’auparavant l’élaboration des sujets relève d’une seule personne. Toujours est-il que ces campagnes de sensibilisation seront poursuivies dans les autres régions du pays. Il y aura également des échanges d’expériences.

Examens officiels. Faut-il rappeler que le calendrier des examens officiels a été avancé par rapport aux années précédentes. Le premier examen officiel, en l’occurrence le CEPE aura lieu le 20 juin 2017 si c’était le 5 juillet en 2016. Pour le BEPC, ce serait du 3 au 6 juillet 2017. Quant au baccalauréat, il se tiendra du 17 au 20 juillet 2017. Il fut un temps où les élèves des classes terminales ont dû passer leurs examens au mois de septembre. Faut-il souligner que ces derniers ne disposent plus que de quatre mois et demi pour préparer leur Bac.

Dominique R.