Reboisement Agro : Un modèle du genre !

La satisfaction du devoir accompli n’est pas le seul fait marquant du reboisement effectué par la grande famille de l’ESS Agro de samedi à Manjaka Avaradrano. Tout le monde allant du personnel enseignant aux étudiants, au personnel administratif et technique sans oublier les anciens de cet établissement ont participé à la mise en terre de quelques jeunes plants sur une surface de 1ha qui porte à 13 ha le total couvert par l’Agro depuis une dizaine d’années.

Samedi en tout cas, ils étaient près de 650 personnes à Manjaka Avaradrano avec la participation de la population locale mais avec une technologie de pointe qui caractérise le reboisement de l’Agro avec en filigrane un protocole de soin sylvicole qui fait qu’au bout, on a des produits de qualité. C’est dire qu’on a là un modèle du genre en matière de reboisement répondant aux exigences de l’ESSA qui sont d’en faire un lieu de démonstration et de pratique pour les étudiants et par ricochet de pouvoir développer dans le futur d’autres activités agricoles et pastorales.

Pour une journée où le mot d’ordre était de joindre l’utile à l’agréable, l’ESSA fut comblée et heureuse d’avoir pu compter sur le soutien de ses partenaires dont le projet PAGE GIZ, le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que celui de l’Environnement sans oublier la Présidence de l’Université.

Clément RABARY