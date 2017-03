PROCOM : Les micros, petites et moyennes entreprises à l’honneur

L’hôtel Carlton Anosy était le théâtre d’un atelier de réflexion se consacrant à trouver les moyens « d’offrir un panel de services aux micros, petites et moyennes entreprises » hier. Un évènement qui entrait dans le cadre du programme d’appui à l’emploi et à l’intégration régionale ou PROCOM et qui a rassemblé environ 70 participants issus de diverses organisations internationales du secteur privé basés à Antananarivo et dans différentes régions du pays. Se déroulant sur deux jours (le 28 février et le 1er mars 2017), l’atelier est une opportunité pour les participants de discuter des différents projets portés par les organisations internationales pour développer des services à leurs membres afin d’améliorer la compétitivité des entreprises ainsi que la qualité des produits et services.

José Belalahy