Bande dessinée : Lutte contre le VIH/Sida

Dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida, Madgascar Save (OMASAVE), une organisation non gouvernementale, projette de lancer un concours de bandes dessinées « Save, Khffar » ouvert pour tout public avec le concours de l’association Tantsary, à travers l’île. La méthode de prévention Save se fixe comme objectif, entre autres, de mobiliser la société pour réduire la stigmatisation, la honte, la négation, la discrimination, l’inaction et la mauvaise action. Par ailleurs, pour plus d’informations sur le déroulement du concours bandes dessinées, des formations « Save Khffar » seront organisées les 11 et 18 mars prochains, au Tahala Rarihasina. Ce concours sera une occasion pour cet ONG et pour Tantsary d’apprécier un moment de collaboration pour un but commun et pour un monde meilleur plus de fraternité entre les humains. L’association entend également apporter de l’espoir et de l’accompagnement aux personnes touchées par le VIH/Sida

Recueillis par Dominique R.