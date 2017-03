CUA : Des lanternes pour les taxis-ville

De nouvelles dispositions ont été prises par la CUA concernant la circulation dans la ville d’Antananarivo. Des lanternes seront gratuitement offertes aux taxis-ville de la capitale, et ce, en partenariat avec l’association « Fikambananan’ny Taxi Antanananarivo Renivohitra » (FTAR) et d’une entreprise qui n’a pas voulu décliner son nom. Selon un des responsables de la CUA, le colonel Rakotoarivony Marie William et le président du FTAR, Raharinirina Clémence, ces décisions ont été adoptées pour faire face aux « taxis fantômes ». A cet effet, des formations seront dispensées aux chauffeurs de taxis titulaires de capacité, en partenariat avec OMAVET. Seuls les véhicules qui sont en règle au point de vue de la visite technique auront droit à ces lanternes.

Recueillis par Dominique R.