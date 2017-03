Toliara : La premiere decharge en service

Inauguré le 14 décembre dernier par le président de la République Hery Rajaonarimampianina, le nouveau « Centre de Stockage et Valorisation de déchets » de Toliara a reçu le 1er mars sa première livraison d’ordures ménagères et va désormais pouvoir fonctionner à plein régime.

A partir de maintenant, 40 à 80 tonnes de déchets vont être livrés quotidiennement à Aboriha, commune de Belalanda au nord de Toliara. Des déchets qui proviennent des bacs à ordures et de l’action journalière de nettoyage de la ville de Tuléar. Ce premier déversement d’ordures à Aboriha a réuni les autorités de la ville comme le chef de Région Rabe Jules, le maire de Toliara, Jean Rabehaja et le maire de Belalanda Jules Badeake ainsi que l’équipe du projet PASSAT de l’ONG Welthungerhilfe au cours d’une cérémonie symbolique et hautement importante puisqu’à partir de ce jour la pratique de déchargement sauvage dans le site de Tsongobory s’achève définitivement. Et le CSVD va pouvoir transformer les 80% des déchets en produits valorisés, comme du compost, des briquettes etc. La partie de ces déchets qui ne pourra pas être valorisée, estimée à peu près à 20%, sera, quant à elle, enfouie dans des bassins prévus à cet effet.

Perspective. Suite au démarrage officiel du CSVD, le projet PASSAT compte effectuer, prochainement, une réhabilitation du site de Tsongobory qui reçevait de manière sauvage les ordures urbaines de Tuléar depuis plus de 20 ans avec des effets très négatifs sur la vie des populations riveraines et sur l’environnement. Encore un objectif atteint signé par l’équipe gagnante de WHH et de la Commune urbaine de Toliara dans le cadre de la mise en place du Projet PASSAT pour l’amélioration de la condition d’hygiène, propreté et santé publique ainsi que la protection de l’environnement. Un centre qui va aussi créer de l’emploi et participer au développement économique de la région Sud-Ouest.

Charles RAZA, correspondant à Toliara.