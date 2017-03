Union europénne : Soutien aux familles des victimes

Face à l’ampleur des dégâts causés par le cyclone Enawo qui a sévèrement touché plusieurs régions de Madagascar, faisant des victimes et affectant fortement la vie de milliers de personnes, la Délégation de l’Union européenne à Madagascar réaffirme son engagement et son entière solidarité au gouvernement Malagasy et aux familles des victimes. L’Union européenne soutient les efforts d’appui aux sinistrés du gouvernement, des autorités locales, et de tous les acteurs humanitaires.

Recueillis par Dominique R.