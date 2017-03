Association ASED : Téléthon pour la région SAVA

La région SAVA a été la plus touchée par le passage du cyclone Enawo. Face à cette adversité qui a frappé cette région, l’ « Association Sambavienne d’Entraide et Développement » (ASED) va organiser un téléthon au profit des sinistrés de ce « Faritra ». Cet acte de bienfaisance débutera ce jour pour ne se terminer que dimanche prochain, à la bibliothèque nationale à Ampefiloha. ASED lance ainsi un appel à tout un chacun notamment les natifs de Sambava. Une contribution des originaires de cette localité est ainsi fortement sollicitée. Elle s’est adressée également à la diaspora malgache pour prêter main forte aux sinistrés. Selon les explications de Behavana Bearivony, député élu dans le district de Sambava, des localités dans ladite région se trouvent complètement isolées dues à la montée des eaux et à la coupure des routes. Pourtant cette région est réputée pour la récolte de vanille et de girofle. Cet élu n’a pas oublié non plus de remercier Hery Rajaonarimampianina et les six ministres qui l’ont accompagné, en se rendant dans la région SAVA, pour constater de visu la réalité.

Recueillis par Dominique R.