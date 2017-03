Union européenne : 475 000 euros pour le Projet « Fandio Rano »

L’Union Européenne et WaterAid ainsi que ses partenaires ont procédé au lancement officiel du projet « Fandio Rano ». Ce projet va notamment se focaliser sur le secteur de l’Eau, l’Assainissement et l’hygiène. Ce projet financé par l’Union européenne et Water Aid est estimé à 475 000 euros. Cette somme est destinée au renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) afin qu’elles disposent du savoir-faire nécessaire en matière de plaidoyer en faveur d’une meilleure gouvernance du secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène (EAH) tant sur le plan technique que financier et cela envers les autorités locales. Ce plaidoyer ne peut se faire que dans un espace de dialogue bien institué dans lequel les trois parties prenantes de la commune – les autorités locales, les OSC et la population – peuvent échanger pour l’élaboration d’une politique claire et adaptée aux besoins de la population dans ce secteur de l’EAH qui a du mal à se frayer un chemin parmi les priorités de chaque commune. En d’autres termes, ce projet insistera plus sur l’inclusion des OSC dans le processus décisionnel de la commune et l’on doit noter que les femmes seront encouragées particulièrement parmi ces OSC.

Recueillis par Dominique R.