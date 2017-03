Les chiffres de la semaine

81. Selon les statistiques émanant du BNGRC, en date du 15 mars dernier, c’est le nombre de personnes décédées, suite au passage du cyclone Enawo. A cela s’ajoutent 18 disparus et 250 blessés. Avec la montée des eaux notamment mais aussi l’effondrement des maisons d’habitation, l’on a enregistré également 424 801 sinistrés et 246 842 personnes déplacées. Sans parler du bétail et des volailles qui ont été emportées par les eaux. Face à cette calamité, les organismes internationaux ont apporté leur soutien technique et financier. Le pouvoir a également pris ses responsabilités ainsi que les ONG nationaux. Reste à savoir quant à la gestion de ces dons.

8,3 millions. Le Système des Nations Unies à Madagascar a remis au gouvernement malgache 8,3 millions de dollars, et ce, faisant suite aux dégâts occasionnés par le passage du cyclone Enawo. Ces dons sont composés notamment de médicaments, de trousses sanitaires d’urgence, de vivres, d’articles humanitaires ainsi que de fournitures et du matériel pour les opérations de secours.

475 000. L’Union européenne et Water Aid ont financé le projet « Fandio Rano », à hauteur de 475 000 euros. Ce projet est destiné notamment au renforcement des capacités des Organismes de la Société Civile (OSC) afin qu’elles disposent du savoir-faire nécessaire en matière de plaidoyer en faveur d’une meilleure gouvernance du secteur de l’eau, l’assainissement et l’hygiène tant sur le plan technique que financier. Par ailleurs, ce projet insistera plus sur l’inclusion des OSC dans le processus décisionnel de la commune.

Dominique R.