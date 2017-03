SOCITA : 300 cartons de savon à l’ASED

A l’instar des autres entreprises et associations, la société commerciale et industrielle de Tanà (SOCITA) n’a pas tardé à procéder également à la remise de dons aux sinistrés du cyclone Enawo. 300 cartons de savon ont été ainsi octroyés à ces derniers. Ladite association a ainsi transmis une partie de ces donations à l’«association sambavienne d’entraide et développement » (ASED) qui va s’occuper de sa distribution dans la région SAVA. La cérémonie s’est déroulée, hier, à la bibliothèque nationale d’Ampefiloha. La délégation a, par la suite, rallié le ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme sis à Ambohijatovo pour remettre aussi des dons à ce Département qui va se charger de son dispatching. Même topo au BNGRC à Antanimora. Notons que ces trois entités ont eu droit chacun à cent cartons de savon.

Dominique R.