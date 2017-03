Après Enawo : Les dons pour les victimes continuent d’affluer

Les actions humanitaires en faveur des victimes du passage du cyclone Enawo dans la semaine du 6 mars dernier se poursuivent. En effet, de nombreux acteurs, aussi bien gouvernementaux qu’issus des organisations de la société civile, ou encore des partenaires internationaux, se sont précipités au chevet des sinistrés pour leur venir en aide. C’est dans cet esprit d’entraide que l’Ambassade des Philippines à Pretoria, Afrique du Sud a octroyé 100 millions d’ariary aux victimes de ce cyclone. La remise de ces dons a été effectuée hier auprès du ministère des Affaires étrangères durant une visite de courtoisie effectuée par une délégation dirigée par l’Ambassadeur des Philippines à Pretoria, Afrique du Sud Joseph Gerard B. Angeles. Le motif de la visite de cette délégation a également consisté en la présentation des lettres de créance auprès du ministre des Affaires étrangères malgaches. Par ailleurs, les cent millions d’ariary vont être versés au compte du BNGRC qui effectuera la distribution dans les zones fortement touchées par la catastrophe naturelle.

Continuité. Le même geste a été effectué par le ministère de la Justice hier lors d’une remise de dons effectuée au Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes. En effet, pour venir en aide aux sinistrés, ce département gouvernemental a offert 1,5 tonne de riz, 0,5 tonne de grains secs et 50 cartons de savon. Une façon pour ce ministère d’alléger les difficultés et souffrances des nombreuses familles malgaches qui peinent à reprendre une vie dite normale. Par ailleurs, dans le souci d’assurer une transparence de gestion des dons et de redevabilité, le BNGRC fournirait un rapport qu’il distribuerait aux régions en question.

José Belalahy