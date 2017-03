Après Enawo : 500 kits de survie pour les sinistrés de la SAVA

500 kits de survie pour les populations sinistrées de Sambava et d’Antalaha, après le passage du cyclone Enawo dernièrement. Il s’agit d’une aide humanitaire remise par le groupe STAR et distribuée à raison de 250 kits pour chaque ville. Chaque kit de survie offert à chaque famille est composé de 15 kg de riz, 1 litre d’huile, 1 kg de sucre, 5 savons et un flacon de produit de purification d’eau. Ces lots ont été remis, hier, par le directeur d’agence de STAR Sambava et le directeur des ressources humaines du groupe au Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC). Rappelons que la partie Nord de Madagascar, notamment la région SAVA incluant les villes de Sambava et d’Antalaha, a été particulièrement touchée par le cyclone Enawo. Dans la SAVA où il est resté pendant plus de 5h avec des vents violents soufflant à de plus de 300 km/h, le bilan est particulièrement lourd. Les responsables locaux craignent une sérieuse dégradation de la situation alimentaire des populations sinistrées, et l’apparition d’épidémies en raison des puits souillés. Raison pour laquelle les donateurs ont apporté ces soutiens aux sinistrés.

Hanitra R.