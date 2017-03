Socio…scopie

Les habitants d’Ambohijanaka persistent dans leurs contestations face au projet d’extension de la portion de route longeant tout le village. En effet, des démarches telles que des réunions et la mise en place de comités dans tous les quartiers ont été effectuées par la population. Une autre étape a été effectuée durant cette semaine car par l’intermédiaire des comités, les habitants se sont réunis en une association. Et ce, pour avoir une plus grande marge de manœuvre pour « contester ce projet » mais également pour initier des projets de développement au bénéfice de la commune.

José Belalahy