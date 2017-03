Wednesday Morning Group : Un salon du Chocolat et de la Gourmandise, le 8 avril

Ayant pour devise « With others in mind / Nous pensons aux autres », le Wednesday Morning Group a décidé d’organiser prochainement le premier Salon du Chocolat et de la Gourmandise à Madagascar dans le but de collecter des fonds afin de venir en aide aux habitants du quartier d’Ankorondrano Andranomahery.

Le rendez-vous pour cette toute première édition du Salon du Chocolat et de la Gourmandise se tiendra au Carlton le 8 avril prochain. Pour le bon déroulement de cet évènement si particulier, d’autres partenaires et divers donateurs ont apporté leur aide. Pour cette deuxième levée de fonds, le Wednesday Morning Group a pour objectif d’obtenir aux alentours de 40 millions d’Ariary, considérant qu’il s’agit de la toute première édition de ce salon.

Programme d’action. Les principaux domaines où le groupe veut intervenir sont l’environnement, l’hygiène, et l’éducation. « Derrière les grands immeubles et les grandes vitrines des grandes sociétés à Ankorondrano, il y a des centaines de familles qui vivent dans des conditions déplorables. Ce que nous voulons c’est améliorer leurs conditions de vie, embellir leur milieu de vie et surtout les éduquer afin qu’ils puissent aussi eux-mêmes préserver cet environnement ; par exemple leur apprendre à trier les déchets et à ne pas les jeter n’importe où », déclara la présidente du Wednesday Morning Group, Rabe Patricia. En effet, parmi les programmes d’actions de ce groupe, on voit l’assainissement des canaux d’évacuation, la réhabilitation des toilettes, mais aussi des concours en vue d’augmenter le dynamisme des habitants de ce quartier. Sur le plan éducationnel, un projet de réhabilitation de l’EPP est en cours, notamment la construction de cloisons en dur, la construction du réfectoire qui servira également d’espace de vie des élèves mais aussi l’embellissement de l’établissement lui-même. « Dans la mesure du possible, nous aimerions apporter notre aide aux six secteurs de ce quartier d’Ankorondrano Andranomahery. Certes, cela ne se fera pas du jour au lendemain, cependant nous ferons de notre mieux. Pour le moment, nous avons décidé d’agir secteur par secteur étant donné la vaste surface de ce quartier. Et justement, nous voulons remercier particulièrement les grandes sociétés du devant du quartier qui, après notre appel, ont tous bien voulu apporter leur aide » affirma le chargé de la communication du Wednesday Morning Group, Ginah Ralaimihoatra.

Pourquoi ce quartier et non d’autres ? Selon la Présidente du groupe, il s’agirait d’un suivi d’anciennes actions effectuées dans cet endroit. Effectivement, toujours selon elle, il y a déjà eu des constructions de lavoir et de toilettes dans ce quartier avec l’ancien président. Ainsi, le groupe a décidé de poursuivre ces actions en vue d’une amélioration « totale » si l’on veut, dudit quartier.

Si on revient donc au Salon du chocolat et de la Gourmandise, tout l’intérêt de cet évènement réside dans le fait que les visiteurs peuvent avoir accès à des plaisirs gourmands tout en effectuant une bonne action.

Maeva Andriamisaina (Stagiaire)