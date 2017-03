Antananarivo Avaradrano : Vers la vulgarisation des copies d’acte de naissance

La non-possession d’existence administrative légale figure parmi les problèmes quotidiens des Malgaches. Une situation qui handicape toutes tentatives d’épanouissement de l’individu et qui nécessite la prise de responsabilité de tous les acteurs sans distinction de statut. C’est dans cette optique de prise de responsabilité citoyenne qu’a été initiée l’opération « copie d’acte de naissance » dans le district d’Antananarivo Avaradrano. Lancée par le rotary Club Antananarivo depuis 2015, l’action vise à faire bénéficier les habitants dudit district de leur droit fondamental, qui est d’exister légalement. Effectuée en collaboration avec le groupe Star, la troisième édition de l’opération « copie d’acte de naissance » se déroulera en deux étapes, à savoir : une phase de jugement qui se tiendra les 30 et 31 mars prochains et une phase de délivrance qui se fera en mi-mai de cette année. À cet effet, 14 communes dudit district vont bénéficier de cette opération.

José Belalahy