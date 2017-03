SINU : Appel à l’aide internationale suite au passage du cyclone Enawo.

C’est au Ministère des Affaires étrangères hier que s’est déroulé le lancement du projet « Flash Appeal » ou « Appel Eclair » pour Madagascar afin de récolter les fonds nécessaires pour les sinistrés du cyclone ENAWO.

Deux semaines après le passage d’ENAWO, les dégâts de celui-ci se ressentent encore péniblement surtout par les habitants du Nord notamment Antalaha, Sambava, Andapa, Vohémar et Maroantsetra… Jusqu’à présent, des milliers de personnes sont sans-abri, en manque de vivres et privés d’eau potable… Et encore, les dégâts ont été largement limités grâce aux actions du BNGRC avec l’aide des partenaires qui ont adopté des stratégies efficaces avant et pendant cette catastrophe. Dans son discours de bienvenue, le vice-ministre auprès du Ministère des Affaires étrangères chargé de la Coopération et du Développement a précisé qu’il est maintenant temps d’agir au nom du « fihavanana » et du « firaisankina » pour aider nos frères et sœurs dans le besoin.

Bilan le plus lourd. D’après un technicien du BNGRC, avec les 81 décès, 18 disparus et près de 434 000 personnes affectées, il s’agit du bilan le plus lourd jamais connu à Madagascar. De plus, 104 centres de Santé ont été endommagés alors que c’est le moment où l’on a le plus besoin d’eux à cause des menaces d’épidémies. Jusqu’ici, le gouvernement malgache a fait ce qu’il pouvait et a répondu au 1/5 des besoins identifiés. Toutefois, les aides internationales sont indispensables.

« Flash Appeal ». Etabli par le Système des Nations Unies, il s’agit d’une collecte de fonds à l’échelle internationale pour répondre aux besoins humanitaires principaux. Les techniciens ont réparti ces besoins en quatre points : l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, l’accès aux abris, l’accès aux services sociaux de base et l’accès aux moyens de subsistance. Ainsi, un peu plus de 20 millions de dollars sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. La plus grande partie de ce budget sera allouée aux abris d’urgence et à la sécurité alimentaire. A la fin de la séance, les représentants de la Corée du Sud ont annoncé que ce pays fera dont de 50 000 dollars pour les sinistrés.

Maeva Andriamisaina (Stagiaire)