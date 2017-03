10è campagne anti-polio : Moins de refus du vaccin

Neuf campagnes de vaccination contre la poliomyélite ont déjà été menées à Madagascar ces derniers mois. La dixième a eu lieu cette semaine. Le pays s’achemine vers la bonne direction car depuis les dernières séries de campagnes de vaccination, il n’y a plus de nouveau cas enregistrés. Mais il faut savoir que dans le cursus de l’éradication de la poliomyélite, chaque pays victime d’une épidémie de polio doit organiser une campagne dans les 6 mois après la riposte et effectuer la surveillance environnementale qui consiste à analyser les eaux usées jusqu’à la certification de l’éradication de la poliomyélite. C’est ainsi que cette présente campagne reste importante. Elle est organisée dans toutes les régions de Madagascar, hormis les régions Analanjirofo et SAVA, récemment touchées par le cyclone Enawo, et dont les campagnes vont se tenir respectivement les 30, 31 mars et le 1er avril, et du 4 au 6 avril 2017.

Les agents vaccinateurs mobilisés sur le terrain constatent, d’une manière générale, une diminution des cas de refus du vaccin, contrairement aux campagnes précédentes, notamment la huitième.

L’objectif pour cette campagne est d’atteindre plus de 95% des cibles selon les données obtenues à partir de la micro-planification par « fokontany » du mois de janvier 2016, soit 4.539.726 enfants de 0 à 59 mois dans toute l’île. Comme lors des précédentes campagnes, la stratégie du porte à porte ou dans les lieux à forte affluence humaine a encore été préconisée pour que toutes les cibles soient atteintes. Une enveloppe d’environ 3,5 milliards d’ariary est mobilisée, couvrant les activités techniques, la mobilisation sociale, la logistique et l’achat des vaccins et des intrants, dont la prise en charge est assurée par l’Etat et ses partenaires.

Hanitra R.