Amoron’i Mania : Un écart énorme entre offres et demandes d’emploi

Près de 1000 demandes d’emploi contre 35 offres enregistrées auprès du système régional d’information pour l’emploi. Il n’est plus à démontrer que Madagascar, depuis des décennies, fait face à une crise grave de l’emploi. Raison pour laquelle, le gouvernement par le biais du ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation Professionnelle a décidé depuis les trois dernières années, d’agir sur le marché du travail dans l’amélioration du système de gouvernance de l’emploi avec l’appui technique du Bureau International du Travail (BIT). C’est de là qu’est née l’initiative de mettre en place les Systèmes Régionaux d’Informations pour l’Emploi.

Emplois salariés. Pour la région d’Amoron’i Mania, le système régional d’information pour l’emploi a été inauguré le 24 février et enregistre jusqu’à ce jour près de 1000 demandeurs d’emploi. Selon le responsable du système au sein de la direction régionale de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle à Amoron’Isaha-Ambositra, ces demandes concernent dans la majorité, a des emplois salariés avec très peu d’auto-emplois ou d’emplois indépendants. Ces demandeurs d’emploi à majorité de sexe féminin, sont jeunes parce qu’ils ont moins de 30 ans. Huit entreprises ont fait parvenir leurs offres d’emploi pour 35 postes à pourvoir au SRIE jusqu’à ce jour.

Orientations Ces échantillonnages des premiers éléments de base permettent déjà aux acteurs régionaux du monde du travail d’avoir un aperçu des orientations sur les mesures à prendre et à adapter les actions de promotion de l’emploi aux réalités et besoins de la région, notamment sur le développement de l’auto-emploi par l’entrepreneuriat, d’emplois indépendants. Afin de mieux orienter la politique de l’offre et de la demande (investissements, formations, orientations professionnelles, etc…), les secteurs prioritaires et les chaînes de valeurs porteuses seront clairement définis.

CHAN-MOUIE Jean Anastase