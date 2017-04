Portes ouvertes Ambatovy : L’engouement de la population, toujours au rendez-vous

Depuis le 1er jusqu’au 9 avril, Ambatovy organise la première édition 2017 de ses traditionnelles portes ouvertes au Café de la Gare Soarano. Comme à l’accoutumée, l’évènement intéresse et interpelle la population.

Engagements sociaux. Outre l’affirmation de l’envergure du projet (Ambatovy est la plus grande industrie de Madagascar) les portes ouvertes sont axées sur l’affirmation des engagements sociaux d’Ambatovy. Un fonds d’investissements social à hauteur de 25 millions de dollars a été mis en place pour la réalisation de 17 projets sociaux dans les zones d’implantation du projet. Citons entre autres la destruction du stock restant d’ammoniac de l’ex-Zeren, la réhabilitation du Lycée Technique de Toamasina et la construction d’un fonds pour la bonne gouvernance des redevances minières, etc.

Transparence. Organisées trois fois par an, les portes ouvertes « drainent la foule », puisque chaque édition comptabilise entre 7 000 et 10 000 visites. Les journées portes ouvertes puisent leur origine dans le constat que le projet intrigue la population quant à sa transparence, ses retombées sociales et économiques directes, ses possibilités de recrutement et d’intégration professionnelle. Le Communication Manager Lalaina Randrianarivelo, l’illustre parfaitement en affirmant : « Les portes ouvertes permettent à ceux qui ne peuvent s’y rendre (dans les zones d’implantation) de mieux connaître Ambatovy à travers des panneaux de présentation et une reproduction en maquette géante de l’Usine et de la Mine ». Particuliers, étudiants, ou professionnels n’hésitent pas à faire part ouvertement de leurs doutes aux communicateurs expérimentés et attentifs présents sur les lieux. Des jeunes à la recherche de travail y déposent également leur CV.

Plus grande industrie de Madagascar. Faisant partie des IDE (Investissements Directs Etrangers), Ambatovy est actuellement la plus grande industrie de Madagascar en termes de recettes et d’impacts économiques et sociaux. Lalaina Randrianarivelo de réitérer : « Le sujet que nous souhaitons mettre en valeur lors de cette édition porte sur le fait qu’Ambatovy soit la plus grande industrie de Madagascar. L’exploitation du nickel et du cobalt, véritables trésors de l’industrie malgache, permet à Ambatovy de réaliser 32% des recettes en devises de Madagascar, ce qui induit des impacts positifs sur l’économie et la société en général. »

Luz R.R.