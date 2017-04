ONG Bel Avenir : Mettre l’accent sur la formation des filles

L’ONG Bel Avenir et le réseau de solidarité internationale Eau de Coco auquel elle appartient, organisent une campagne de sensibilisation et de collecte de fonds « Filles formées, femmes autonomes » qui durera quatre mois, pour soutenir leur projet « École des Saphirs ». Cette école accueille les enfants de la zone des mines de saphirs et leur propose une éducation conforme au programme malgache ainsi qu’une cantine scolaire. L’établissement comprend également un internat de l’école qui accueille une cinquantaine de filles. Durant la durée de la campagne, toutes les structures qui composent l’ONG organisent des activités, entre autres, des ateliers et débats autour de la violence faite aux femmes, de l’égalité des genres, ainsi que des concours de dessins.

De son côté, l’Hôtel Solidaire Mangily, qui appuie depuis le début les projets de l’ONG, consacrera jusqu’en fin juin, ses bénéfices à cette campagne. Le grand événement marquant sera sans doute celui de ce weekend du 8 avril, avec la tenue de la cinquième édition de “Pousse Me Baby”, une course à pied qui joint l’utile à l’agréable. Comme chaque année, c’est une occasion pour les bénéficiaires de chaque volet de l’ONG de se réunir pour une course de trente kilomètres allant de Toliara à Mangily où les 200 participants partageront des moments conviviaux jusqu’au lendemain, en participant à des activités de sensibilisation, toujours autour du thème de la campagne.

Recueillis par Hanitra R.