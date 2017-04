Journée mondiale de la santé : Combattre la dépression

« Il faut avoir la vie en rose si l’on veut éviter la dépression ». C’est le message relayé par le ministre de la Santé publique et du président du Sénat lors de la célébration officielle de la journée mondiale de la santé hier à l’HJRA Anosy. Un message difficilement réalisable avec des kapoaka de riz atteignant les 600 ar, le litre de carburant avoisinant les 4000 ar et la fréquence des cas de vindictes populaires (la moindre suspicion pourrait en effet causer la mort par lynchage populaire)… ces faits étant l’une des causes entraînant les dépressions nerveuses. Ces maladies gagnent en effet du terrain dans la Grande-Île actuellement. Il n’y a qu’à voir la hausse du nombre des aliénés dans les rues et ruelles de la capitale et des autres régions.

Sérénité. Etant donné que la dépression est une maladie liée à l’état émotionnel des personnes, avoir une bonne santé mentale requiert une vie sereine. Ce qui, d’après le ministre de la Santé publique, « doit se traduire par une alimentation saine, une vie loin du négativisme ou une capacité à voir les choses du bon côté ». L’une des façons d’évacuer le stress du quotidien consisterait également à pratiquer un art martial tel que le tai chi chuan. Par ailleurs, la célébration de la journée mondiale de la santé d’hier se conjuguait également avec la célébration de la 69e année de l’organisation mondiale de la santé.

José Belalahy