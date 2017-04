Français de Madagascar : Un nouveau magazine économique « Le billet des entreprises »

L’association FdMM (Français du Monde Madagascar) propose à ses adhérents et à un panel de Chefs d’entreprises, de responsables de la société civile et du monde politique, un nouveau magazine numérique sous le titre du « Billet des entreprises ».

Le concept de ce magazine repose sur la présentation de sujets avec une amorce de quelques lignes puis un lien pour ceux qui veulent en savoir plus. Le magazine est ainsi très riche d’articles complétés par de nombreuses illustrations.

A la mi-avril paraîtra le numéro 5 de ce magazine trimestriel. Le sommaire de ce prochain numéro s’organisera autour de cinq grands chapitres : Actualités, Economie, Politique et Infos-pratiques. Chaque numéro présente un dossier sur un sujet d’actualité : n°3 « L’Organisation de la Francophonie », n°4 « Le devoir de mémoire et les anciens combattants malgaches ». Le dossier du n°5 présentera « les élections en France » sur un mode informatif.

Conçu et réalisé par l’équipe de FdMM, diffusé gratuitement sur internet, ce magazine est à votre disposition. Il suffit de vous mettre en relation avec FdMM au Téléphone 22 597 96 et contact1.francaisdumonde.mada@gmail.com . Après la mise en place d’une « News collaborative » FdMM démontre un dynamisme remarquable dans l’innovation pour s’adresser aux Français de Madagascar et aux Francophones de la Grande Ile.

Recueillis par P.R.