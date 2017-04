Gestion de la circulation : La commune urbaine s’explique sur la question des lanternes

Le processus de remplacement des lanternes de taxis de la Capitale a suscité beaucoup de réactions de la part de certains conducteurs.

La tension semble monter entre la commune urbaine et les quelques chauffeurs de taxis récalcitrants. En effet, la réponse de la commune urbaine d’Antananarivo ne s’est pas faite attendre suite à la réaction des chauffeurs. « La commune urbaine d’Antananarivo ne va pas reculer. La décision quant au remplacement des lanternes de taxis dans la capitale ne va pas être changée ». C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué de presse émanant de la CUA d’hier face à la réaction des chauffeurs de taxis de la Capitale. En effet, le directeur des transports au sein de la commune a fait savoir qu’ : « une entente a été trouvée entre les deux parties et qu’elles ont accepté d’utiliser les nouvelles lanternes ». Ladite utilisation « devant permettre une parfaite régularité dans les rangs des taxis de la Capitale » a ajouté le directeur des transports. Ce dernier d’ajouter que « 52 taxis sur les 700 répertoriés ont déjà leurs lanternes ». « Les conducteurs de ces taxis étant convaincus des avantages de l’utilisation de ces nouvelles lanternes » a enchéri William Rakotoarivony.

Paiement. L’une des raisons avancées par les quelques chauffeurs de taxis qui sont contre le changement de lanternes étaient le paiement d’une certaine somme par les taxis, alors que l’accord stipulait que les lanternes devraient être gratuites. William Rakotoarivony s’est expliqué sur cette question en arguant que « les lanternes sont bel et bien gratuites et que c’est l’association des taxis-villes qui exigent à ce que ses membres paient 4 000 ariary ». « Ladite somme devant être versée dans la caisse de l’association selon un responsable auprès de celle-ci » d’après toujours les dires du directeur des transports auprès de la commune urbaine d’Antananarivo. Dans cette histoire, les deux parties affichent leur volonté à ne pas changer d’avis. Et les différences de point de vue (certains utilisent déjà les lanternes et d’autres s’obstinent à dire non), la balance ne pourrait que se pencher du côté de la CUA.

José Belalahy