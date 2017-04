Nouvelles lanternes : Les « taximen » passent à la vitesse supérieure

Contestation ou revendications ? En tout cas, le mouvement des taxis s’intensifie. La « caravane » qu’ils ont organisée hier depuis Antsonjombe jusqu’à l’Avenue de l’Indépendance a rassemblé plus de 200 taxis. Cette adhésion prouve qu’il s’agit d’un mouvement solidaire, qui selon les dires des concernés, n’est pas près de s’arrêter !

« Tsy ekenay ny lanternes vaovao ! » ; c’était le message fort affiché, au sens propre comme au figuré, par les plus de 200 chauffeurs de taxis ayant manifesté hier contre les nouvelles lanternes polémiques. Le mouvement reste pour le moment pacifique. Le but était de manifester leur grogne suite aux promesses « non tenues » (selon leurs dires) par la Commune Urbaine d’Antananarivo. D’ailleurs, à part le fait d’avoir envoyé des éléments des forces de l’ordre sur place, celle-ci n’a pas réagi. Selon les propos que nous avons recueillis sur les lieux, la CUA n’aurait satisfait que trois revendications sur les cinq émises par le syndicat des taxis.

Transparence. Le syndicat désapprouve le fait que la réalisation et la distribution de ces fameuses nouvelles lanternes aient été confiées à une entreprise privée, dont on ne citera pas le nom. Une appréhension somme toute justifiée après le fiasco organisationnel d’une autre société privée dans la gestion des parkings depuis maintenant deux ans. Le syndicat soupçonne par ailleurs un manque de transparence dans ce partenariat public-privé, notamment dans la distribution de ces lanternes. Il a été convenu que dix lanternes allaient être distribuées entre janvier et juin en guise de lancement. Or près d’une centaine de taxis en sont déjà « ornés » actuellement…et parmi ces taxis, il y aurait des taxis clandestins ou « mpiclandy ». Ce point révolte particulièrement les taxis « réglos » et inscrits officiellement dans le registre y afférent, qui essaient autant que possible d’appliquer la transparence.

300 000 Ar. Présenté comme « win-win», le prétendu partenariat sur les nouvelles lanternes est pourtant perçu par le syndicat des taxis comme étant un leurre. Effectivement, si les lanternes sont « offertes », elles le sont sous réserve d’une caution de 300 000 Ariary. Ce qui implique un remplacement à la charge des taxis en cas de perte ou de détérioration. Or selon un chauffeur de taxi que nous avons interrogé : « La lanterne en elle-même est dépourvue de praticité du point de vue de la forme, de l’installation et de l’utilisation. Elle ne peut être affichée en zone suburbaine, donc si par exemple, le taximan effectue une course à Ivato, où va-t-il mettre sa lanterne, qui ne mesure que près de 90 cm « seulement » ? » Autant de questions à étudier…Par ailleurs, ce mouvement syndical s’annonce comme une pique de plus lancée à l’égard de la CUA. Le leader du mouvement, en la personne de la présidente du syndicat a d’ailleurs martelé : « Si la CUA persiste et signe sur sa décision, nous allons également en faire de même en amplifiant notre mouvement ! »…Cela sonne comme un avertissement !

