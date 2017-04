Physique des particules : Les élèves de 1re et Terminale initiés

Le professeur Stephan Narison partage ses connaissances sur les dernières découvertes scientifiques concernant la Physique des Particules.

Le Directeur de Recherche Emérite au Centre National de la Recherche Scientifique de Montpellier et Fondateur de l’Institut de Recherche iHEPMAD de l’Université d’Ankatso (Antananarivo) depuis 2004 et des séries de Conférences Internationales HEPMAD depuis 2001, passe deux fois par an à Madagascar pour partager gratuitement ses connaissances et les dernières découvertes scientifiques sur la Physique des Particules (constituants infimes de la matière) et sur l’origine de l’Univers (l’infiniment grand) aux élèves, étudiants, enseignants et chercheurs malgaches avec le soutien de l’Association Gasy Miara-Mandroso (AGMM) ainsi que des organisateurs et autorités locaux dont les DREN, chefs CISCO, Proviseurs, Recteurs et Doyens des Universités. Il s’agit notamment du professeur Stephan Narison.

Choix d’orientation. Cette fois, il est repassé dans les Lycées et Universités publics et privés des villes des Régions d’ Amoron’i Mania (Sandrandahy, Fandriana, Ambositra, Ambohimahasoa), Haute Mahatsiatra (Alakamisy Ambohimaha, Fianarantsoa, Ambalavao) visitées en 2012 et Vakinankaratra (Antanifotsy, Antsirabe) visitées régulièrement depuis 2010 et à l’école théologique FLM d’Atsimon’ny Avoko (Antsirabe). Cette démarche est nécessaire pour les élèves en fin de formation (1re et Terminale) pour leur permettre d’élargir leur choix d’orientation et pour mieux les préparer à leurs futurs études universitaires, ainsi qu’élargir leur connaissance générale sur l’évolution de la science et de la recherche scientifique dans cette nouvelle discipline introduite en 2001 à Madagascar. La présentation des hautes technologies actuelles et d’avant-garde issues de cette discipline permet aussi de mieux motiver les élèves à étudier les matières scientifiques alors qu’on constate actuellement la baisse du niveau des élèves. Pr Narison souhaite que le ministère de l’Education Nationale avec le concours des responsables régionaux et locaux, ainsi que des enseignants revoient sérieusement le programme de l’enseignement scientifique pour mieux l’adapter aux progrès technologiques. Il souhaite aussi une amélioration des conditions de travail des enseignants et des élèves (matériels didactiques, livres, internet, cantines…)

Recueillis par Dominique R.