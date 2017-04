« Santé pour tous ? » – Résistance civile : Wake Up Madagascar organise un sondage

Dans le cadre de la résistance civile non-violente, Wake Up Madagascar organise un sondage sur le système de santé opérationnel actuellement dans la Grande Ile. Intitulé « Santé pour tous ? », le sondage s’adresse à tous les citoyens désireux de s’exprimer sur le thème de la santé à Madagascar et d’assainir par la même occasion le système concerné. Pour y participer, il suffit de suivre le lien https://fr.surveymonkey.com/r/SFPQKLV. Ne demandant que quelques minutes, remplir le sondage permet pourtant d’amorcer des changements significatifs dans le secteur de la santé et de la sécurité sociale, encore problématiques à Madagascar.

Mobilisation. « Santé pour tous ? » intègre tout un projet de mobilisation de masse. Les résultats du sondage seront diffusés publiquement. Suite à cette publication, un grand débat citoyen aura lieu dans quelques semaines, sur le thème de la santé évidemment. D’autres types de mobilisation de masse seront également prévus, étant donné qu’il existe 198 moyens de faire de la résistance civile. Il faut user de créativité et se familiariser entre autres avec les lois en vigueur et leur application, « Etat de Droit » oblige ! Tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin à l’amélioration, voire à l’assainissement du système socio-politique à Madagascar sont cordialement invités à se manifester. Comme le disait si bien Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »

Luz R.R