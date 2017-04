Personnes en situation de handicap : Le projet Mihary pour une insertion professionnelle inclusive

La situation actuelle démontre une difficulté d’accès à l’emploi pour personnes en situation de handicap. Une situation qui tire son origine dans leur marginalisation par la société. Ladite marginalisation qui provoque l’incapacité, la difficulté pour ces personnes d’exercer un emploi comme toutes les autres personnes dites « normales ». C’est pour remédier à cette situation qu’a été initié le projet Mihary. Mis en œuvre par le centre de formation professionnelle des personnes en situation de handicap avec la collaboration de l’AKAMA, de la FOFAMA et des partenaires techniques et financiers, notamment le Christoffel-Blindenmission (CBM), ledit projet vise à faciliter l’accès des jeunes en situation de handicap à la formation professionnelle. Le but étant de leur permettre d’exercer un travail décent.

Normes. D’une durée de trois ans, le projet Mihary ambitionne d’offrir des formations répondant aux normes de qualité en adéquation avec les besoins du marché du travail. Ce qui devrait permettre une meilleure intégration des jeunes en situation de handicap dans le monde professionnel d’un côté et de limiter le nombre croissant des chômeurs à Madagascar de l’autre.

José Belalahy