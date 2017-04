Examens du BEPC : Les épreuves physiques à Mahamasina et à Alarobia

Tout est prêt et en ordre pour accueillir les candidats aux examens pour l’obtention du BEPC ou Brevet d’Etudes de Premier Cycle. Joint au téléphone, le DREN ou Directeur Régional de l’Education nationale d’Analamanga Hery Andrianilanona a affirmé que « des dispositions ont été prises par le ministère de l’Education nationale via la DREN pour faire en sorte que les épreuves se déroulent convenablement ». Entre autres, une collaboration avec les instituts et écoles privées (catholiques) visant à permettre le déroulement des épreuves sportives dans les autres CISCO de la région. Le DREN Analamanga de citer des exemples tels que le Saint- Michel Itaosy ou encore Bevalala pour la CISCO ou Circonscription Scolaire d’Antananarivo Atsimondrano. A l’occasion, Hery Andrianilanona a fait savoir que les stades de Mahamasina et d’Alarobia ont été choisis pour accueillir les épreuves dans la CISCO d’Antananarivo ville. Il faut toutefois rappeler que les épreuves sportives de l’examen du BEPC se dérouleront à partir du 24 avril prochain et dureront un mois environ. Par ailleurs, l’année 2017 a démontré une nette hausse des candidats inscrits aux examens du BEPC. En effet, le total des participants a atteint les 348 719 tandis que celui de l’année 2016 n’a affiché que 323 963. Soit un taux de croissance de 7,64%. Lesdits candidats étant repartis dans les 1 071 centres d’examens de la Grande Île.

José Belalahy