Imatep : 25 nouveaux inspecteurs rejoignent la « Paositra Malagasy »

De nouvelles recrues dans les rangs des inspecteurs de la Poste. 25 inspecteurs de la Poste sont, en effet, sortis officiellement le 14 avril dernier lors d’une cérémonie officielle à l’IMATEP ou Institut Malgache des Techniques de Planification. Une promotion qui va rejoindre la grande famille de la « Paositra Malagasy » qui d’après le ministre de la Poste, des Télécommunications et des nouvelles technologies MPTDN Neypatraiky A. Rakotomamonjy, est « une valeur forte et historique du pays ». Propos partagés par le Premier ministre Mahafaly Olivier selon lesquels la Poste « fait partie d’une dynamique économique non négligeable et contribue à être un levier de développement du pays de par ses services et son important réseau ». Neypatraiky A. Rakotomamonjy d’ajouter que des efforts ont été menés pour donner encore plus de valeur à cette institution. Car d’après lui « auparavant les locaux de cette institution publique perdaient de leur valeur, dorénavant, les actions menées pour la rénovation des bureaux de Poste en bureaux modernes, tout comme l’extension de sa présence contribuent à faire d’elle une institution de référence ».

Lauréats. Les 25 nouveaux inspecteurs de la Poste ont figuré parmi 5 000 candidats lors du concours de recrutement lancé par l’IMATEP dans le cadre de la promotion IRAY 2015/2017. 25 méritants sur 30 initialement prévus comptant 10 femmes et 15 hommes. Et qui étaient félicités par le Premier ministre qui d’après celui-ci « devraient être intègres et fiers de représenter les couleurs d’un établissement public ».

Recueillis par José Belalahy