Lions Clubs international : 3e congrès du district 403 B2

Ouverture, ce jour, du troisième congrès du district 403B2 du Lions club International au Carlton Anosy. Un rendez-vous annuel des Lions et Leo de ce district qui réunira jusqu’au 21 avril 2017, quelque 300 délégués. Ce congrès regroupe six pays à savoir Djibouti et cinq îles de l’Océan Indien : Madagascar, Mayotte, Maurice, La Réunion et les Comores. « Ce congrès est une grande rencontre amicale pour raffermir le lien d’amitié entre les membres, mais il s’agit également d’une instance de décision sur plusieurs niveaux », a déclaré le gouverneur, Fidy Rakotozafy. En effet, ce sera lors de ce congrès que seront élus les futurs responsables du district pour le mandat 2017-2018. Et comme la tenue de ce congrès coïncide avec le centenaire de l’association, ce rendez-vous sera axé sur le thème du lionisme de demain.

Défis du centenaire. Quant au lionisme d’aujourd’hui, il est déjà traduit en actes pour le district 403 B2 car ce district figure parmi les plus performants sur le terrain et ce, à travers les domaines d’intervention des clubs. Dans le cadre du centenaire, les quatre axes privilégiés sont la jeunesse, la vue, l’environnement et la faim. Outre les centaines de milliers de bénéficiaires, ces quatre axes totalisent jusqu’à 739 projets en cours, dont 306 dans le domaine de la jeunesse, 144 pour la vue, 106 pour l’environnement et 183 projets pour soulager la faim.

Place du LCI. Les 300 congressistes déjà arrivés à Antananarivo depuis hier, se donneront rendez-vous ce jour à Anosy, pour l’ouverture du congrès par un défilé qui partira de l’Institut national de la Statistique (INSTAT) jusqu’à l’hôtel Carlton. Mais auparavant, les congressistes et les officiels de la Commune Urbaine d’Antananarivo procèderont à l’inauguration, à quelques dizaines de mètres du lieu du congrès, de la « Place du LCI » sise à Ampefiloha.

Hanitra R.