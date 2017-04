Accidents et maladies professionnelles : Responsables de 2 millions de décès par an

2,2 millions de travailleurs meurent, chaque année, des suites d’un accident du travail ou de maladies professionnelles.

Cancers provoqués par une exposition à des substances dangereuses, affections musculo-squelettiques, maladies respiratoires, perte de l’audition, maladies circulatoires, maladies contagieuses causées par une exposition à des agents pathogènes, affections dues à des nuisances diverses, etc. Ces maladies sont parmi les maladies professionnelles les plus courantes qui peuvent, dans certains cas, causer la mort. Le chiffre de 2,2 millions de personnes décédées chaque année dans le cadre de leur travail, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, selon un rapport du Bureau international du travail (BIT), montre l’ampleur de la situation en termes de sécurité et de santé au travail dans la mesure où ces 2,2 millions de personnes par an équivalent à environ 5 000 personnes par jour !

Prévention. A l’occasion de la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail, divers acteurs engagés dans le domaine du travail mettent l’accent sur la nécessité de se pencher davantage sur la question, et de promouvoir la culture de la sécurité et de la prévention, encore très peu développée dans de nombreux pays du monde, dont à Madagascar. Cette journée mondiale (28 avril) célébrée depuis 2003 sur une initiative du BIT, met l’accent sur la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Une initiative qui relaie celle du mouvement syndical mondial qui, depuis 1996, le 28 avril, rend hommage aux victimes des accidents et des maladies du travail.

Le plus grand danger. Les estimations du BIT sur les accidents du travail et les maladies professionnelles montrent qu’avec ces plus de deux millions de personnes décédées de ces causes chaque année, le risque professionnel est en augmentation. A l’origine de cette situation : la rapide industrialisation de certains pays développés. Ainsi, le risque de maladie professionnelle serait aujourd’hui le plus grand danger auquel seraient exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. Ces maladies tuent 1,7 million de personnes par an, donnant un rapport de quatre décès causés par une maladie professionnelle pour un décès causé par un accident. Environ 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles sont enregistrés chaque année. Quant aux accidents du travail, environ 268 millions cas non mortels, nécessitant au moins trois jours d’absence au travail, surviennent chaque année. Dans le secteur du bâtiment, au moins 60.000 accidents du travail mortels se produisent chaque année dans le monde, soit un décès toutes les 10 minutes. A lui seul, ce secteur est responsable de 17% de ces accidents.

Politique de santé au travail. Dans la démarche d’assurer une meilleure sécurité pour les travailleurs et de préserver leur santé au travail, il est plus que nécessaire de renforcer les politiques de santé au travail. Dans ce domaine. Cette année, la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail se penche ainsi plus particulièrement sur la nécessité absolue d’améliorer la capacité de chaque pays à collecter et à utiliser des données fiables sur la sécurité et la santé au travail.

Hanitra R.