Médecins de l’Océan Indien : Prise en charge de 10 000 malades

Du 1er au 10 mai 2017, l’association Médecins de l’Océan Indien (MOI) organisera une mission santé à Madagascar, plus précisément à Moramanga et à Toamasina. Cette mission humanitaire se concentrera sur la chirurgie et la santé bucco-dentaire. MOI déploiera 50 médecins dans le cadre de cette mission.

2 délégations. Les 50 missionnaires seront répartis en deux délégations, suivant leurs spécialités. D’une part une délégation dite hospitalière basée à Moramanga, qui prendra en charge la chirurgie, l’ophtalmologie, l’optique, l’ORL, la cardiologie, la gastro-entérologie et l’échographie. D’autre part, une délégation itinérante constituée de médecins généralistes, d’une pédiatre et 5 chirurgiens dentistes, appuyés par des équipes de prothésistes.

3 objectifs. Cette mission de MOI à Madagascar vise trois objectifs. D’abord, elle comporte un volet thérapeutique qui consistera en une prise en charge gratuite de 10 000 patients. Ensuite, une visée éducative consistant en un enseignement postuniversitaire des internes du Centre hospitalier Universitaire (CHU) de Toamasina et des équipes soignantes locales. Enfin, la mission santé comporte également un volet de médecine préventive prenant la forme de campagnes d’hygiène bucco-dentaire, dont les enfants des écoles primaires sont les principales cibles.

Financement. Soixantième mission de MOI à Madagascar et soixante-treizième de l’association dans le monde, cette prochaine action humanitaire a bénéficié d’un financement multipartite assuré par : le département de La Réunion, le couple Anaar et Thierry Vaccaro, le Dr Mamode Amine, la municipalité de Sainte Suzanne et les fidèles sponsors malgaches et réunionnais.

