Première édition Olympiade : Les lauréats révélés le 27 avril dernier

Organisé de concert par l’association SOS Village d’enfants, le DHL international et le ministère de l’Education nationale, l’évènement était en effet, une occasion pour élèves de 44 établissements scolaires mais aussi universitaires d’exprimer leurs ressentis et leurs visions pour la Grande Ile. L’évènement était également une occasion pour les organisateurs de permettre « une amélioration du niveau scolaire des élèves malgaches dans les matières scientifiques » d’après Lovatiana Olivier, chef du service d’insertion sociale et d’orientation professionnelle des jeunes auprès du programme SOS Village d’enfants Antsirabe.

Lauréats. 1 000 jeunes dont 200 issus de l’association SOS Village d’enfants ont participé aux épreuves éliminatoires depuis près de quatre mois. Les finalistes ont été divisés en deux catégories à savoir, ceux de l’olympiade création/objet innovants réservé uniquement aux jeunes issus de SOS Village d’enfants et ceux de l’olympiade Mathématique et Physique. Dans cette dernière catégorie, le premier niveau (collège) a été remporté par Anjaratiana Miarofenitra Rahajamahefa issu du collège Mon Berger, Malaza Ampitatafika tandis que le niveau 2 a été remporté par Fenosoa Rabezanahary Manitranjaka du lycée Moderne Ampefiloha. Outre les trophées, ces lauréats ont également reçu des dictionnaires, des tablettes, des goodies (DHL), mais surtout des certificats de participation.

José Belalahy