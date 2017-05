Journée de la liberté de la presse : Célébrée à Mahajanga et Antananarivo pour Madagascar

La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse se tient officiellement à Mahajanga, capitale du Boeny, organisée conjointement par le PNUD, l’OJM et le ministère de la Communication. En marge de cette célébration officielle, l’Ordre des Journalistes de Madagascar près de l’ex-province d’Antananarivo, tient également à marquer le coup en invitant journalistes, patrons de presse, et collaborateurs, à se joindre à eux autour d’une tribune libre au Trass Tsiadana pour faire une ode au journalisme, qui est une passion, avant d’être un métier ! Débats, échanges et cocktail dînatoire dans une ambiance conviviale seront au programme. Existe-t-il une liberté de la presse à Madagascar ? Le débat est ouvert !

Luz R.R