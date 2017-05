Enseignement et recherche : L’ESPA doté d’un centre d’information et de documentation moderne

L’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo (ESPA) dispose désormais d’un nouveau centre d’information et de documentation moderne, à la pointe de la technologie. Fruit d’un partenariat entre l’ESPA, la Chambre des Mines de Madagascar (CMM) et l’Association Professionnelle du secteur Pétrolier Amont de Madagascar (APPAM), cette nouvelle structure remise officiellement le 14 avril 2017, dispose d’un parc informatique moderne – incluant un kit complet de visioconférence – dont la gestion est assurée pat l’Institut de la géologie des mines et du pétrole.

La collaboration entre l’ESPA et les organismes donateurs remonte à 2011 et porte sur la mise en place d’un centre d’information et de documentation à travers des investissements en matériels informatiques sur la base des besoins identifiés par l’ESPA. Le voici maintenant concrétisé et accessible aux bénéficiaires, principalement les étudiants et enseignants de la filière pétrole, mines et géologie de l’ESPA. Une cinquantaine d’étudiants par jour utilise ce parc informatique depuis son installation, preuve que ces dotations répondent à leurs besoins. La CMM et l’APPAM, pour leur part, espèrent que cet appui renforcera la qualité des enseignements et des recherches grâce à l’intégration dans les programmes d’études des ressources techniques et académiques disponibles en ligne.

Recueillis par Hanitra R.