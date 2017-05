Sécurité et productivité des employés : La CNAPS organise une formation en protection sociale

Depuis hier jusqu’au 5 mai, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNAPS) organise une formation en protection sociale, à l’endroit des travailleurs, des employeurs, du grand public et des représentants syndicaux. Cette session de formation compte 105 participants et se déroule au siège social de la CNAPS. Organisées annuellement dans les 22 régions de Madagascar (parfois même dans les districts enclavés), les formations en protection sociale font partie intégrante du Plan de Travail annuel du service « Action Sanitaire et Sociale » de la CNAPS. Depuis 1971 jusqu’à nos jours, elles sont donc organisées par ce service à travers tout Madagascar.

Constat. Selon Charles Emilson Randrianarijaona, chef du Service Action Sanitaire et Sociale : « Les sessions de formation en protection sociale ont été initiées depuis 1971 partant du constat que les jeunes (ou moins jeunes) intègrent le monde du travail en quasi-méconnaissance de leurs droits et de leurs obligations envers leurs employeurs. Pareillement, certains employeurs ignorent les droits de leurs salariés. Ce qui engendre une violation des droits et une atmosphère presque malsaine dans le monde du travail. Seuls 7% de la population économiquement active connaissent et jouissent de leurs droits sur le plan juridique. Nous (la CNAPS) sommes conscients que nous avons un devoir réel d’information et de sensibilisation ».

Objectifs. Ces formations visent donc à informer, voire sensibiliser la population économiquement active sur ses droits et devoirs en tant que travailleur. Les employeurs aussi sont visés, car nombre d’entre eux ne respectent pas les droits du travail, comme la déclaration des employés et leur affiliation, les contrats de travail, etc. Pourtant cela se répercutera dangereusement sur la qualité de vie des travailleurs lors de leur retraite. Pire, en cas d’accident de travail, le remboursement sera annulé, faute de déclaration, ce qui est déjà arrivé… Des incidents qui ne redorent guère le blason du secteur du travail à Madagascar, déjà très mal en point.

Contenus. Pour une meilleure compréhension du droit du travail à Madagascar, la formation traitera donc de ses volets principaux, comme les contrats et cotisations, l’affiliation et les déclarations, l’aspect « recouvrement », les droits de la famille (mère et enfant) et les cas d’accident de travail en milieu professionnel, la pension et la retraite. La formation permettra également de mettre en relief les spécificités du système national de sécurité malgache. Des propositions d’amélioration pourraient également être étudiées, car il est clair que des lacunes persistent.

Luz R.R