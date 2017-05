Transports terrestres : Les compensations forfaitaires augmentées à 396 000 Ar

La nouvelle hausse des compensations forfaitaires octroyées par l’Etat aux coopératives de transports urbains et périurbains devraient permettre une stagnation des tickets de bus à 400ar. Et ce, dans le but d’alléger les difficultés quotidiennes des populations malgaches d’après les dires du directeur général de l’Agence des Transports Terrestres (ATT), le colonel Andry Rakotondrazaka. Ce dernier d’ajouter lors d’une conférence de presse qui s’est tenue hier que désormais, cette hausse équivalent à 396 000ar (par transporteurs par mois) des compensations forfaitaires concernent les transporteurs de la capitale malgache, d’Antsirabe, d’Antsiranana, de Fianarantsoa, de Mahajanga, de Toamasina et de Toliara. Andry Rakotondrazaka d’ajouter que le paiement de ces compensations devraient se faire à partir de ce mois de mai jusqu’au mois de décembre prochain. Le directeur général de l’ATT de préciser que le « calcul des compensations est tributaire du prix à la pompe ». Ce qui pourrait donc changer du jour au lendemain en fonction de la variation des prix à la pompe d’après toujours le directeur. Ce dernier toutefois de rassurer les transporteurs que le mode de calcul des compensations n’a pas changé. Etant donné que les malgaches sont au bord de l’explosion sociale (d’après de nombreux observateurs), la mise en place de cette initiative devrait calmer les esprits dans les mois qui viennent.

José Belalahy