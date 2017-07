Académie Militaire d’Antsirabe : Les inscriptions aux concours sont ouvertes !

Comme à son habitude, l’Académie militaire malgache ouvre ses portes aux jeunes Malgaches, des deux sexes et âgés de 18 à 26 ans. Une intégration aux corps des officiers malgaches qui pourrait toutefois se faire uniquement grâce à un concours. La conférence de presse organisée auprès du ministère de la Défense nationale hier a porté à la connaissance de tous les Malgaches que le fameux concours est ouvert au public répondant aux critères. A cet effet, 73 élèves-officiers seront recrutés pour cette année dont 60 intégreront la XLIe promotion directe et 13 autres le peloton des formations militaires des cadres spécialistes ou PFMCS (XXIVe promotion). Cette dernière étant uniquement réservée aux militaires ayant eu des formations en médecine militaire. Etant donné le caractère public des concours, « des collaborations avec le BIANCO et le ministère de la Fonction publique » permettront « la transparence des résultats » d’après les dires du Gal Poton Veloarisoan secrétaire général auprès du MDN.

José Belalahy