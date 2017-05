Association Vero Vero Community : Don d’une année d’électricité au CSBII Antanimena

Comme pour les milliers de foyers et d’établissements hospitaliers malgaches, l’électricité constitue un réel problème pour le CSB II d’Antanimena. En effet, Clémenceau Rakotoarimalala médecin-chef auprès dudit établissement affirme qu’outre les pannes d’origines techniques, « le centre subit des coupures d’électricité suite au retard de paiement des factures ». Une situation déplorée par le responsable et qui n’est pas près de s’arranger avec l’annonce d’une hausse progressive des tarifs effectuée par le nouveau DG de la Jirama, Olivier Jaomiary. Ce qui a amené l’association Vero Vero Community à prendre l’initiative de faire un don d’une année d’électricité à cet établissement public. Une initiative qui tend à permettre au personnel dudit établissement d’assurer une prise en charge de la santé mère-enfant d’un côté, mais également une façon pour les membres de l’association de venir en aide à leurs concitoyens de l’autre. Une action qui entre bien dans le cadre des programmes de développement social initié par l’association d’après Veronic Andriantsoa, sa présidente fondatrice. Cette dernière venue sur place (avec une forte délégation de son association) pour remettre de façon officielle le don au médecin-chef Clémenceau Rakotoarimalala et son équipe vendredi dernier.

José Belalahy